Аграрии в текущем году собрали 26,6 миллиона тонн пшеницы против 28,3 миллиона тонн в 2019 году.

Украинские аграрии в 2020 году собрали урожай пшеницы на 6% меньше, чем годом ранее, – 26,6 миллиона тонн против 28,3 миллиона тонн в 2019 году.

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Об этом свидетельствуют данные Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

Прогноз урожая пшеницы и ячменя

Урожай ячменя в Украине также сократился – на 6,7%, до 8,3 миллиона тонн с 8,9 миллиона тонн годом ранее.

"В этом году, по данным УЗА, аграрии собрали 26,6 миллиона тонн пшеницы (прогноз УЗА был на уровне 26,8 миллиона тонн) и 8,3 миллиона тонн ячменя (УЗА прогнозировала 8,2 миллиона тонн). Экспорт пшеницы в этом году составит 17,5 миллиона тонн в соответствии с подписанным Меморандумом, а ячменя может достичь 4,5 миллион тонн", - говорится в сообщении ассоциации.

Прогноз урожая кукурузы

Также эксперты снизили прогноз урожая кукурузы до 35,3 миллиона тонн с 36,4 миллиона тонн из-за засухи. По оценкам УЗА, аграрии не соберут кукурузу с площади 205 тысяч га, что составляет 3,8% от общей площади посевов.

При этом в ассоциации подчеркивают, что валовой сбор зерновых и масличных культур в 2020 году может стать вторым по объему в истории Украины и достичь 95,6 миллиона тонн.

"Даже после снижения прогноза урожая его показатель может быть вторым по объему валового сбора после прошлогоднего рекорда – 98 миллионов тонн, то же самое можно сказать и о возможных объемах экспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз экспорта зерна

По прогнозу ассоциации, экспорт зерна из Украины может составить 56,3 миллиона тонн, тогда как в прошлом году поставки достигли 58,8 миллиона тонн.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства снизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году до 68 миллионов тонн из-за недобора по кукурузе.

Урожай масличных по-прежнему ожидается на уровне 20 миллионов тонн.

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Автор: Анна Нагорная