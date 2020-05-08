Аграрии провели посевные работы на площади 13,3 млн га, или 86% от прогноза.

Украинские аграрии подходят к завершению посевной кампании – по состоянию на 7 мая полевые работы проведены на площади 13,3 млн га, или 86% от прогноза.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что аграрии закончили посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы.

В частности, яровой пшеницы посеяно 184,3 тыс. га, ярового ячменя – 1,5 млн га, овса – 186,3 тыс. га, гороха – 281,6 тыс. га, сахарной свеклы – 206,6 тыс. га.

Кроме того, кукурузы посеяно 4,6 млн га из прогнозируемых 5,38 млн га, подсолнечника – 5,3 млн га из 6,2 млн га, сои – 942,6 тыс. га из 1,44 млн га.

Согласно сообщению, в период с 4 по 7 мая аграрии посеяли 2 млн га яровых зерновых, зернобобовых и технических культур. Лидерами по темпам сева на этой неделе были агропроизводители Запорожской (319 тыс. га), Днепропетровской (218 тыс. га) и Полтавской (200 тыс. га) областей.

Как сообщал УНИАН, по обновленному прогнозу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, посевная площадь основных культур под урожай 2020 года увеличится на 600 тыс. га по сравнению с предыдущим годом и составит в общей сложности 15,5 млн га.

Ранее Минэкономики понизило прогноз урожая зерновых и зернобобовых в 2020 году до 60 млн тонн с 65-70 млн тонн, объяснив это дефицитом влаги вследствие засушливой зимы, а также экономическими факторами вследствие коронакризиса.