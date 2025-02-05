Общий вес партии товара составил 810 кг.

Партию опасных кабачков из Турции обнаружили в Киевской области. В овощах превышен допустимый уровень нитратов.

"При участии представителя Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области под таможенным контролем и при участии государственного инспектора отдела пограничного инспекционного контроля "Борисполь" была уничтожена партия груза, весом 810 кг кабачков", - говорится в сообщении ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области.

Украинское законодательство требует уничтожить опасные для здоровья продукты.

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Чем опасны нитраты для человека

В небольших количествах они безопасны, ено превышение допустимой нормы может привести к следующим проблемам:

нарушение работы сердечно-сосудистой системы;

проблемы с пищеварением;

отравление;

ослабление иммунитета;

повышение риска онкозаболеваний.

Опасные продукты в Украине - последние новости

Перед Новым годом в 2023 году в Украину завезли олпасный сыр. В продукте обнаружили патогенные микроорганизмы "стафилококк коагулазопозитивный".

20 января 2024 года из Германии завезли различные чайные смеси, содержащие жасмин китайского происхождения, в котором были обнаружены остатки пестицидов, в частности, хлорпирифос.

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