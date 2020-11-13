Более 11 миллионов тонн пшеницы ушло на экспорт.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 13 ноября экспортировали 18,47 млн тонн зерна, что на 2,8 млн тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 11,22 млн тонн, ячменя - 3,47 млн тонн, кукурузы - 3,42 млн тонн, ржи - 1,7 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур - 64,7 тыс. тонн, что на 70 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Хронология событий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, а ржи – на уровне 16 тыс. тонн.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) по состоянию на 4 ноября экспортировали 16,84 миллиона тонн зерна, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

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Автор: Анна Нагорная