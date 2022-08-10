Три украинских порта смогут обслуживать от 80 кораблей в месяц.

Украина ожидает получить минимум $20 млрд за экспорт зерновых, учитывая цены на мировом продовольственном рынке.

Об этом сказал заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий, пишет пресс-служба министерства.

Высоцкий сообщил, что сейчас Украина имеет десятки заявок от других стран, и это является подтверждением того, что владельцы судов и трейдеры верят, что под международным патронатом будет выполнено зерновое соглашение.

Три порта Большой Одессы смогут обслуживать от 80 судов в месяц, отметил замминистра. Это, как минимум, по одному судну из каждого порта, добавил он.

"Речь идет о 3-3,5 млн т продукции в месяц. На сегодня это достаточно оптимистичный показатель. И это позитивный сигнал для выравнивания цен на внутреннем рынке", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, рост цен сможет покрыть себестоимость, чтобы фермеры могли продолжать операционную деятельность и с уверенностью смотреть на осенне-полевые работы.

Как сообщал УНИАН, договоренность по безопасным поставкам украинского зерна была достигнута 22 июля в Стамбуле. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

27 июля состоялось открытие Совместного координационного центра. Представители Турции, РФ, Украины и ООН, представленные в центре, будут осуществлять контроль реализации договоренностей.

В соответствии с соглашением, сухогрузы, следующие с грузом зерна и продовольствия из портов Украины, становятся на якорь в заранее обговоренном пункте у входа в Стамбульский пролив. После осуществляется досмотр судна представителями Турции, РФ, Украины и ООН из Совместного координационного центра. После этого корабли продолжают путь в конечный пункт назначения.

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