В ближайшей перспективе ожидается открытие рынка Канады, Китая и Кувейта для экспорта ряда украинских продуктов.

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей работает над открытием 33 новых рынков сбыта украинской продукции.

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Об этом говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

"В ближайшей перспективе ожидается открытие таких рынков: Канады – мясо птицы; Китайской Народной Республики - рыбы и рыбных продуктов, кормов, меда, пшеничной муки, бобовых; Кувейта – молока и молочных продуктов", - говорится в сообщении.

Также на днях Госпродпотребслужба получила положительный ответ от компетентных органов торговых партнеров о согласовании форм сертификатов на экспорт крупного рогатого скота в Объединенные Арабские Эмираты и меда в Сербию.

Что в приоритете Украины

Сообщается, что в приоритете – открытие рынков стран Азии, в частности КНР, стран ASEAN (Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Индонезия), стран GCC (Катар, Кувейт, ОАЭ), стран Южной Азии (Индия, Шри-Ланка, Пакистан, Афганистан) и стран Восточной Азии (Республика Корея и Япония).

Что этому предшествовало

Украина в январе-октябре 2020 года сократила экспорт аграрной продукции на 1,7% – до 17,6 миллиарда долларов.

При этом импорт аграрной продукции увеличился на 14,4% – до 5,1 миллиарда долларов.

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Автор: Анна Нагорная