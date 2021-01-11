В частности, в водоемы Украины выпущено более 11 миллионов растительноядных видов рыб.

Государственные рыбоводные заводы в прошлом году выпустили 16,1 миллиона экземпляров молодняка частиковых рыб, что на 5% больше запланированного показателя и на 3% больше, чем годом ранее.

Читайте такжеУкраина в этом году удвоила импорт черной икры - экспертыОб этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

В частности, профильные государственные учреждения в 2020 году выпустили в водоемы по всей территории Украины более 11 миллионов экземпляров растительноядных видов рыб, 1,6 миллиона экземпляров стерляди и осетра русского и почти 3,4 миллиона экземпляров щуки, сома и судака.

Более 181 тысячи экземпляров дунайского лосося, радужной и ручьевой форели выпущено в горные реки Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

По данным Госрыбагентства, больше всего водных биоресурсов (7,2 миллиона экземпляров) выпущено Херсонским производственно-экспериментальным заводом по разведению молодняка частиковых рыб. Еще почти 6 миллионов экземпляров - Новокаховским рыбоводным заводом частиковых рыб. Также 2,8 миллиона экземпляров молодняка рыб выпущено в водоемы Производственно-экспериментальным Днепровским осетровым рыбовоспроизводственным заводом им. академика Артющика.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году выпустила 15,6 миллиона экземпляров молодняка частиковых рыб, что на 11% больше, чем годом ранее.

Ранее заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев, ссылаясь на результаты исследования качества воды в Украине, заявил, что рыба из украинских водоемов по некоторым экологическим показателям обходит рыбу из водоемов Евросоюза.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина