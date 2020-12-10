Больше всего Украина продала подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

Эксперты назвали украинские продукты, которые за рубежом покупают больше всего.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В целом в этом году Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса на 17 миллиардов долларов", - говорится в сообщении

Отмечается, что больше всего было экспортировано подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.

"Потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания", - подчеркивает издание.

А в топ-3 продуктов, которые импортирует Украина - соусы, еда для кормления животных и замороженная рыба.

Что этому предшествовало

С начала года Украина экспортировала рекордные почти 70 тысяч тонн меда.

Следует заметить, что это наибольшее количество, которое когда-либо продавали украинские пчеловоды.

Предыдущий рекорд был на две тысячи тонн меньше в 2017 году.

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Автор: УНИАН