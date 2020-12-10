Эксперты назвали украинские продукты, которые за рубежом покупают больше всего.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"В целом в этом году Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса на 17 миллиардов долларов", - говорится в сообщении
Отмечается, что больше всего было экспортировано подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы.
"Потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания", - подчеркивает издание.
А в топ-3 продуктов, которые импортирует Украина - соусы, еда для кормления животных и замороженная рыба.
Что этому предшествовало
- С начала года Украина экспортировала рекордные почти 70 тысяч тонн меда.
- Следует заметить, что это наибольшее количество, которое когда-либо продавали украинские пчеловоды.
- Предыдущий рекорд был на две тысячи тонн меньше в 2017 году.
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