Отмечается, что высокие конкурентные преимущества на рынке Таджикистана имеет украинская продукция перерабатывающей, кондитерской и масложировой отраслей.

Украина и Таджикистан обсудили усиление двусторонних торгово-экономических отношений и наращивание экспортных поставок агропродукции на рынок Таджикистана.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи министра Игоря Петрашко с послом Таджикистана.

"На сегодняшний день Украина имеет значительный потенциал для наращивания объемов двусторонней торговли аграрной продукцией с Таджикистаном. В частности, высокие конкурентные преимущества имеет украинская продукция перерабатывающей, кондитерской и масложировой отраслей. Украина готова к углубленному диалогу по расширению номенклатуры поставок украинской пищевой продукции на рынок Таджикистана", - говорится в сообщении.

По данным Минэкономики, товарооборот между Украиной и Таджикистаном в 2020 году составил 24,9 миллиона долларов. В частности, экспорт украинских товаров в Таджикистан за этот период составил 24,1 миллиона долларов.

Что этому предшествовало

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт агропродовольственной продукции в страны Евросоюза на 10,8% – до 6,53 миллиарда евро.

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Автор: Анна Нагорная