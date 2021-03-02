По словам главы Госпродпотребслужбы, в течение 2020 года активно проводилась работа по открытию 100 новых рынков на шести континентах.

Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.

Читайте такжеУкраина в этом году вышла в плюс по показателям внешней торговлиОб этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, в течение 2020 года активно проводилась работа по открытию 100 новых рынков на шести континентах.

"Речь идет как о традиционных внешнеэкономических партнерах Украины - ЕС, Китая, США, Индии, - так и о менее освоенных украинскими экспортерами рынках - Мексики, Австралии, Бразилии, Анголы и так далее", - уточнила Магалецкая.

Отмечается, что сегодня Госпродпотребслужба продолжает работу с международными партнерами по расширению сбыта по различным товарным позициям, среди которых продукция птицеводства, живой крупный и мелкий рогатый скот, говядина и свинина, молоко и молочные продукты, мед, яблоки, голубика и черешня, горох и фасоль, лук, пшеничная мука, рыба и рыбопродукты, репродуктивный материал.

Что этому предшествовало

В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинских яиц.

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Автор: Анна Нагорная