Ежемесячный экспорт зерна до войны превышал 5 млн тонн.

Трейдеры экспортировали первые поставки в несколько тысяч тонн украинской кукурузы в Европу по железной дороге, поскольку морские порты страны остаются заблокированными из-за вооруженного вторжения России.

Об этом сообщает Reuters.

"Украина является крупным мировым производителем и экспортером зерна, и почти весь ее экспорт традиционно поставляется из ее черноморских портов. Ежемесячный экспорт зерна до войны превышал 5 млн тонн",- говорится в сообщении.

Трейдеры и представитель сельского хозяйства заявили, что Украина, которая все еще имеет значительные объемы зерна на складе, может начать экспортировать поездами через свою западную границу.

"Первые партии в несколько тысяч тонн кукурузы уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины", - отмечает издание.

Прогнозируется экспортировать поездами из Украины в Европу до 600 тыс. тонн зерна в месяц.

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