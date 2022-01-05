24 декабря 2021 года в Украине изменили условия кредитования фермеров.

В связи с высокими ценами на энергоносители тепличные хозяйства будут вынуждены поднимать цену на свою продукцию.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявили в Украинском союзе промышленников и предпринимателей.

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В УСПП считают, что минимум 50% производств получат убытки. Уже сейчас инфляция в промышленности побила исторический рекорд и достигла 57%. Ее колоссальный разрыв с потребительской инфляцией в 11% станет одной из причин затяжного кризиса на внутреннем рынке, если государство не будет принимать соответствующие меры.

Как отмечают эксперты, тепличные хозяйства уже не могут оправиться от шока из-за цен на энергоносители, поэтому вынуждены "пропустить" нынешний сезон.

Согласно исследованиям УСПП, в себестоимости продукции, выпускаемой тепличными комбинатами, доля энергоресурсов составляет 50-60%. Из-за роста газовых тарифов цена на овощи и зелень стала критически неконкурентной по сравнению с импортной продукцией, поставляемой из Турции, Беларуси или Нидерландов, где государство компенсирует производителям часть стоимости энергоносителей. Поэтому некоторые из украинских комбинатов уже закрылись, в том числе один из крупнейших в Европе, расположенный под Киевом.

Объективно, цена на продукты также должна подскочить, как минимум, на 40%. Однако, аналитики отмечают, что повышение цен на тепличные овощи и зелень тоже не выход - потребитель не будет покупать, например, украинскую рукколу по 60 гривень, когда рядом на прилавке итальянская – за 35 гривень.

В УСПП считают, если срочно не вмешаться в ситуацию, то, с большой вероятностью, за зиму Украина может потерять целую тепличную отрасль (ведь "консервация" тепличных конструкций технологически невозможна).

Госбюджет и поддержка аграриев:

В государственном бюджете на 2022 год для Минагрополитики предусматриваются расходы, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей – 4,4 млрд грн; поддержку фермерских хозяйств – 180 млн грн; проведение земельной реформы – 139,4 млн грн; проведение инвентаризации земель и обновление картографической основы Государственного земельного кадастра – 237,8 млн грн.

Финансовая государственная поддержка фермеров за 2021 год в целом составила 4,67 млрд грн.

24 декабря 2021 года в Украине изменили условия кредитования фермеров.

Цена на газ: