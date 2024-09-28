Цены на огурцы в Украине летят вверх и не планируют тормозить: сколько стоит килограмм

Тепличные огурцы в Украине стоят уже в среднем в 2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Оптовые цены на огурцы в Украине снова подорожали на этой неделе. На ситуацию повлияли сразу несколько факторов.

Аналитики EastFruit отметили, что украинские тепличные комбинаты продают огурцы в пределах 45-60 грн/кг ($1,09-1,46/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Операторы рынка отметили, что цена на огурцы выросла из-за ограниченного предложения, потому что продукция открытого грунта в продажу уже почти не поступает. Кроме того, к сбору урожая второго оборота приступили еще не все производители, при этом выборка небольшая из-за прохладной и пасмурной погоды.

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На данный момент тепличные огурцы в Украине стоят уже в среднем в 2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, производители не исключают дальнейшего подорожания огурца из-за высокого спроса.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Auchan огурцы отдают по 70,90 грн/кг.

При этом в АТБ овощ продают по 69,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цена на огурцы стартует от 80,50 гривни за килограмм.

Цена на продукты в Украине - последние новости

На прошлой неделе оптовыен цены на ряд овощей значительно увеличились. На ситуацию повлияли погодные условия и сезонные факторы.

При этом в Госстате Украины сообщили, что в августе оптовые цены в Украине у производителей промышленной продукции выросли на 31,2% в сравнении с августом 2023 года. Отмечается, что больше всего выросли цены на молочные продукты.

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