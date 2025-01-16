Максим Гопка отметил, что цены на фрукты могут вырасти, если будут сильные морозы.

В Украине сейчас можно наблюдать некоторое падение цен на яблоки. В среднем стоимость этих фруктов в супермаркетах на этой неделе (по состоянию на 14 января) начала немного снижаться.

"Скорее всего, цены пошли вниз вследствие уменьшения спроса после новогодних праздников. Сейчас стоимость яблок в среднем колеблется от 27 до 30 гривень за килограмм. Еще несколько недель назад средние цены на яблоки составляли 33-34 грн/кг", - рассказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка в комментарии УНИАН.

По его словам, в течение следующих трех-четырех месяцев стоимость этих фруктов не будет существенно снижаться, если не произойдет серьезного увеличения объема поставок из-за рубежа, хотя на сегодня потребность в импорте низкая, поскольку отечественных яблок достаточно.

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"Если в Украине будут сильные морозы, то цены на фрукты могут вырасти, поскольку производителям придется покрывать увеличение расходов на их хранение. В таком случае, если морозы продержатся одну-две-три недели, то могут возникнуть перебои с электроснабжением, производителям придется привлекать дополнительные источники энергии и тратить дополнительные средства, что может привести к удорожанию яблок. Стоимость фруктов может вырасти на 5-10%", - пояснил эксперт.

При этом он указал, что снижение стоимости фруктов украинцы могут увидеть ближе к весне-лету, когда объемы импорта вырастут.

"Весной цены на яблоки могут находиться в ценовом диапазоне 25-30 гривень за килограмм", - подытожил Гопка.

Цены на яблоки в Украине - последние новости

11 января аналитики EastFruit сообщили, что цены на яблоки в Украине достигли рекорда за последние восемь лет и продолжили расти. Причиной стал рост спроса со стороны покупателей всех категорий.

Аналитики отметили, что яблоки в Украине поступали в продажу в среднем на 61% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

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