Цены на яблоки в Украине в начале осени падают и не намерены останавливаться

Отмечается, что данная тенденция на украинском рынке наблюдается уже третью неделю подряд.

Цены на яблоки в Украине в начале осени падают. Низкий спрос и увеличение предложения осенних сортов, вынуждают украинских садоводов удешевлять свою продукцию.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что данная тенденция на украинском рынке наблюдается уже третью неделю подряд.

Так, на данный момент качественное сортовое яблоко поступает в продажу по цене 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Видео дня

На сегодняшний день в продажу в основном поступают яблоки осенних сортов, которые не пригодны для хранения, поэтому садоводы стремятся реализовать их в первую очередь и снижают отпускные цены на данную продукцию.

При этом цена на яблоки в Украине уже фактически опустилась до уровня цен в аналогичный период прошлого года.

Цены на яблоки в супермаркетах Украины

Яблоки в АТБ продают по 23,85 грн/кг.

При этом в Сильпо цена на них в зависимости от сорта стартуют от 25 гривень за килограмм.

В то же время в Auchan фрукт можно купить по 22,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Тепличные комбинаты Украины вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. За несколько дней цена на тепличный огурец в Украине упала в среднем на 20% и сегодня находится на уровне 30-50 грн/кг.

Кроме того, в Украине стремительно растет спрос на картофель. Ажиотаж подогревается слухами о нехватке качественного картофеля в этом сезоне.

Вас также могут заинтересовать новости: