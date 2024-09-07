В Украине в первую неделю осени резко упали цены на популярный летний овощ: сколько стоит

Отмечается, что за несколько дней цена на тепличный огурец упала в среднем на 20%.

Тепличные комбинаты Украины вынуждены снижать отпускные цены на огурцы. Понижение цены спровоцировано существенным увеличением предложения овощей на рынке, в то время как спрос остается невысоким.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что буквально за несколько дней цена на тепличный огурец в Украине упала в среднем на 20% и сегодня находится на уровне 30-50 грн/кг ($0,73-1,22/кг).

По словам производителей, снижение цен на тепличные огурцы было ожидаемым, потому что с каждым днем на рынке растет предложение огурца, а спрос на продукцию остается на достаточно низком уровне.

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Стоит отметить, что сейчас цена на тепличные огурцы в Украине в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября прошлого года. При этом ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего ценного снижения в данном сегменте.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В Сильпо цены на огрцы стартуют с 74,70 гривни за килограмм .

В АТБ овощ продают чуть дешевле - 64,89 грн/кг.

В Auchan огурцы можно купить по 72,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Цены на овощи в Украине в конце лета знатно подросли. Продолжает дешеветь лишь белокочанная капуста. Если фермеры отдавали капусту на прошлой неделе максимум по 18 гривень за килограмм, то неделей ранее – по 20 грн.

В то же время подорожал лук - теперь минимальная цена на лук достигла отметки в 12 грн. При этом третью неделю подряд дорожает томат. На прошлой неделе максимальная оптовая цена была 50 грн. Значительно подскочила цена на цветную капусту до 45-55 гривень за килограмм. Также подорожали кабачки до 12-20 грн/кг.

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