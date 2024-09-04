В Украине ажиотаж вокруг картофеля: цены пошли вверх и не останавливаются

Отмечается, что огромное влияние на урожайность оказала захсуха.

В Украине стремительно растет спрос на картофель. Ажиотаж подогревается слухами о нехватке качественного картофеля в этом сезоне.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на данный момент украинские фермеры предлагают картофель по 12-18 грн/кг ($0,29-0,44/кг), что в среднем на 16% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам производители, увеличению росту темпов сбыта также способствовало снижение производства картофеля. Отмечается, что из-за аномальной засухи в этом году в основных регионах производства урожайность картофеля заметно снизилась. Также, неблагоприятные погодные условия не лучшим образом сказались и на качестве картофеля.

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На данный момент оптовая цена на картофель в Украине уже в среднем в 2 раза выше, чем в начале сентября 2023 года. При этом многие участники рынка не прогнозируют ослабления торговой активности в данном сегменте в ближайшее время.

Цены на картофель в супермаркетах Украины

В Auchan картошку можно купить по 15,90 грн/кг

В АТБ цена почти фактически на том же уровне - 15,89 грн/кг.

В Сильпо же цены на картофель намного выше. Здесь за килограмм придется заплатить 18 гривень

Цены в Украине - последние новости

Тепличные комбинаты Украины повысили отпускные цены на огурцы. По состоянию на 29 августа стоимость овоща составляет 40-60 грн/кг. Только с начала текущей недели цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%.

При этом директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров отметил, что в Украине ожидается существенное подорожание гречки.

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