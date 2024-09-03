Конец сезона преподнес ценовые сюрпризы.

Цены на многие овощи в Украине в конце лета знатно подросли. Продолжает дешеветь лишь белокочанная капуста.

Аналитики EastFruit отметили, что, если фермеры отдавали капусту на прошлой неделе максимум по 18 гривень за килограмм, то неделей ранее – по 20 грн.

В то же время подорожал лук. Если на прошлой неделе производители отдавали овощ по 10-13 гривень за килограмм, то теперь минимальная цена на лук достигла отметки в 12 грн.

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При этом третью неделю подряд дорожает томат. На прошлой неделе максимальная оптовая цена была 50 грн, а неделей ранее 45. Значительно подскочила цена на цветную капусту – с 30-35 до 45-55 гривень за килограмм. Также подорожали кабачки - с 10-15 до 12-20 грн/кг.

Что касается фруктов, то подскочили цены на сливу. Если на прошлой неделе фермеры отдавали фрукт по 15-30 грн/кг, то неделей ранее 10-20 грн/кг. Кроме того, дорожает дыня. Эти бахчевые в конце августа отдавали по 25-30 грн/кг, а неделей ранее по 15-25.

Цены в Украине - последние новости

Тепличные комбинаты Украины повысили отпускные цены на огурцы. По состоянию на 29 августа стоимость овоща составляет 40-60 грн/кг. Только с начала текущей недели цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%.

При этом директор департамента агропромышленного развития Винницкой ОВА Олег Сидоров отметил, что в Украине ожидается существенное подорожание гречки.

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