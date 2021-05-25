Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт – страны согласовали соответствующие ветеринарные сертификаты.
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
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«Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы. В долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт», - приводятся в сообщении слова главы МИД Дмитрия Кулебы.
В министерстве напомнили, что для украинских производителей молока и молочных продуктов это уже пятый экспортный рынок, открытый с начала 2021 года. Ранее свой рынок для украинских молочников открыли Ливан, Япония, Аргентина и Ливия.
Украина и мировой экспорт
- Украина в 2020 году открыла 12 новых рынков для экспорта продукции, согласовала 35 экспортных сертификатов и прошла 2 аудита Европейского Союза по системе оценки государственного контроля за производством рыбы и рыбных продуктов, мяса птицы и продуктов из него.
- С начала 2021 года Украины открыла 8 новых рынков для экспорта агропродукции.
- В феврале 2021 года Ливан открыл свой рынок для импорта молока и молочных продуктов украинских производителей, а Эфиопия – для импорта украинских яиц.
- 9 марта 2021 года Япония открыла свой рынок для украинского молока.
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