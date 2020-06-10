Выручка ресторанов в Украине в мае составила 50% от докарантинных показателей

Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего 26% от февральских оборотов.

Выручка ресторанов и кафе в Украине в мае приблизилась к 50% от докарантинных показателей февраля текущего года, тогда как самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего 26% от февральских оборотов.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster, которое базируется на неперсонализированных данных о продажах 4000 заведений общепита Украины за период с февраля по май 2020 года.

"Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего 26% от февральской. В мае цифры добрались до 50% от докризисных. Во второй половине мая власти начали постепенное послабление карантина, а ресторанам разрешили открыть летние площадки. Спустя неделю количество заведений подскочило сразу на 18%, тогда как в апреле рост не превышал 2-3%", - сказано в результатах исследования.

Таким образом, на 31 мая в Украине возобновили деятельность 70% заведений общественного питания, а средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисной, тогда как в начале апреля этот показатель составлял 33% и 22% соответственно.

Также сообщается, что за четыре недели апреля-мая просадка по обороту у небольших ресторанов среднего и невысокого сегмента составила в среднем 58% по сравнению с четырьмя неделями до введения карантина, у баров — 53%, бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно, кофейни - 12%, тогда как меньше всего потеряли заведения, которые и до карантина работали только на доставку, — всего на 4%.

"Апрель стал самым тяжелым месяцем для рестораторов — только одно из трех заведений в тот период смогло перестроиться на работу с доставкой и продолжило работу. Сейчас ситуация немного отыгрывает назад: заведения работают на летниках, а в эпидемиологически стабильных областях начинают работу и в зале. Но оборот заведений пока еще очень далек от докризисного", - приводятся в сообщении слова CEO и совладельца компании по автоматизации ресторанов Poster Родиона Ерошека.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров с 12 марта ввел общенациональный карантин для противодействия распространению коронавирусной инфекции. С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено было предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

С 22 мая Украина перешла к адаптивной модели карантина. Правительство ослабило общенациональные ограничительные меры, но они будут действовать только в тех регионах, где позволяет эпидемическая ситуация.

С 11 мая Кабмин разрешил работу кафе и ресторанов на открытых (летних) площадках под открытым небом при условии соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами.

Справка УНИАН. Poster - первая облачная система автоматизации для заведений в Украине. Компания основана в начале 2013 года, услугами ее на сегодняшний день пользуются свыше 12 тысяч бизнесов в 90 странах мира.

Исследование компании Poster базируется на операционных данных около 4000 заведений Украины. Данные представляют собой агрегированную неперсонализированную статистику. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.

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