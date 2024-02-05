Январский экспорт оказался всего на два миллиона тонн меньше, чем в последнем довоенном месяце.

За предыдущий месяц Украина экспортировала рекорда количество продукции с самого начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр Украины-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта. В январе 2024 года Украина экспортировала 12 млн тонн продукции. Это всего на два миллиона тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года. Из них 8,7 млн тонн было вывезено морским транспортом", - заявила Юлия Свириденко.

Перспективы экспорта по мнению первого вице-премьер-министра Украины-министра экономики Украины тоже выглядят оптимистичными. В январе к загрузке в портах Одесской агломерации отправили первое судно, которое застраховали от военных рисков по страховке UNITY: стоимость страховки судна составляет 0,75% от его стоимости.

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"Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом восстановления экспорта продукции с добавленной стоимостью", - говорит Юлия Свириденко.

В качестве цели она называет не только выход на довоенные объемы экспорта, но и получение большей выручки. Для этого экспортеры должны иметь возможность свободно отправлять контейнеры по морю.

Как рос экспорт - подробности

В декабре Украине удалось экспортировать через свои порты рекордное после начала полномасштабного вторжения количество сельскохозяйственной продукции. Экспорт даже превысил объемы, которые были достигнуты в рамках "зернового соглашения".

Это стало возможным благодаря тому, что Украина не позволила российскому флоту беспрепятственно действовать в западной части Черного моря.

Также напомним, что украинский грузооборот через дунайские порты стал рекордным в прошлом году: он составил более 29 миллионов тонн. Это примерно в шесть раз больше, чем в довоенный период.

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