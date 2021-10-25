В Украине не ожидается снижение розничных цен на подсолнечное масло.
Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса". Как говорится в материале УНИАН, по мнению экспертов, цена на масло не снизится даже учитывая хороший урожай подсолнечника.
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"За счет уменьшения предложений иных видов масел на мировом рынке (рапсового, соевого и других), увеличивается спрос на подсолнечное масло. Для многих стран-импортеров эти масла взаимозаменяемы. Этот фактор даже при рекордном урожае подсолнечника в Украине не приведет к значительному снижению цен на подсолнечное масло, поскольку более 90 процентов идет на экспорт", – отметили в "Украинском клубе аграрного бизнеса".
"До конца года не стоит ожидать значительных ценовых колебаний на подсолнечное масло. Скорее всего, розничная цена останется на текущем уровне с незначительными отклонениями – 63-65 грн/литр", – прогнозирует аналитик УКАБ Литвин.
В то же время, кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что цены на подсолнечное масло не будут падать из-за тарифов на электроэнергию.
"В Украине, как и во всем мире, сейчас дорожают энергоносители, которые используются для производства и транспортировки масла. Это увеличивает себестоимость продукции. Поэтому, скорее всего, цены на украинское подсолнечное масло останутся примерно на нынешнем уровне по крайней мере до конца текущего года", – рассказал Хмелевский.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
- В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
- 27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.
- 28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.
- По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.