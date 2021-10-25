Эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В Украине не ожидается снижение розничных цен на подсолнечное масло.

Об этом сообщили в "Украинском клубе аграрного бизнеса". Как говорится в материале УНИАН, по мнению экспертов, цена на масло не снизится даже учитывая хороший урожай подсолнечника.

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"За счет уменьшения предложений иных видов масел на мировом рынке (рапсового, соевого и других), увеличивается спрос на подсолнечное масло. Для многих стран-импортеров эти масла взаимозаменяемы. Этот фактор даже при рекордном урожае подсолнечника в Украине не приведет к значительному снижению цен на подсолнечное масло, поскольку более 90 процентов идет на экспорт", – отметили в "Украинском клубе аграрного бизнеса".

"До конца года не стоит ожидать значительных ценовых колебаний на подсолнечное масло. Скорее всего, розничная цена останется на текущем уровне с незначительными отклонениями – 63-65 грн/литр", – прогнозирует аналитик УКАБ Литвин.

В то же время, кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что цены на подсолнечное масло не будут падать из-за тарифов на электроэнергию.

"В Украине, как и во всем мире, сейчас дорожают энергоносители, которые используются для производства и транспортировки масла. Это увеличивает себестоимость продукции. Поэтому, скорее всего, цены на украинское подсолнечное масло останутся примерно на нынешнем уровне по крайней мере до конца текущего года", – рассказал Хмелевский.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

По состоянию на 4 октября 2021 года Украина вышла на рекордный урожай подсолнечника.

Автор: Анна Нагорная