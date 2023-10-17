Росту цен на морковь способствует заметное повышение спроса на нее.

Только с начала текущей недели морковь на украинском рынке подорожала в среднем на 37%.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, сегодня производители готовы отгружать данную продукцию по 6-10 грн/кг.

По словам ключевых игроков рынка, росту цен на морковь способствует заметное повышение спроса на нее. В то же время большинство хозяйств приостановили продажи моркови высокого качества в ожидании еще большего роста цен и заложили основной объем урожая на хранение. К реализации они предлагают только излишки, вследствие чего предложение этого корнеплода на рынке несколько сократилось.

Видео дня

Эксперты подчеркнули, что несмотря на такое стремительное подорожание, сегодня морковь в Украине предлагают к продаже в среднем на 52% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, участники рынка не исключают, что тенденция роста цен может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как результат, к снижению цен.

Цены на овощи в Украине

По словам экспертов, в сентябре самое чувствительное уменьшились потребительские цены на овощи, в частности, на морковь - до 11,03 грн/кг, то есть на 37,3% меньше, чем в августе. Почти на треть уменьшились цены на свеклу (-30%) и более чем на четверть - на лук репчатый (-28,7%). Капуста белокочанная продемонстрировала несколько более низкую динамику падения цен - на 17,8%. Картофель подешевел на 14,9%.

Вас также могут заинтересовать новости: