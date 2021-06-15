Миллиард деревьев за три года. Обречена ли идея Зеленского на провал

Президент Владимир Зеленский пообещал высадить в Украине в ближайшие три года один миллиард деревьев. И если в правительстве назвали эту амбициозную задачу реальной, то экологи и специалисты посчитали ее чистым популизмом, который может нанести вред окружающей среде. Что напугало экологов в плане Зеленского, и что реально может сделать наша страна для спасения своих лесов?

Мир уже давно бьет тревогу из-за глобальных изменений климата, которые становятся ощутимыми для всех жителей нашей планеты. Отчасти они вызваны массовыми вырубками лесов, эрозией почв и отсутствием продуманной политики управления лесными ресурсами.

Украина – не исключение. В нашей стране лесная сфера не реформировалась практически полстолетия. И вот, на днях президент Владимир Зеленский заявил об амбициозной цели – высадить миллиард деревьев на территории Украины за три оставшихся года своего президентства.

«В ближайшие три года мы планируем посадить в Украине 1 миллиард деревьев», – объявил глава государства на форуме, посвященном экологическим проблемам страны.

В подтверждение своих слов президент публично подписал соответствующий указ о старте экологического проекта «Зеленая страна».

В целом программой предусматривается увеличение площади лесов в нашей стране на 1 миллион гектаров в течение 10 лет. И это в дополнение к 9,6 миллиона гектарам, которые в Украине заняты лесной растительностью.

Президент подчеркнул, что один из главных союзников в борьбе с изменением климата – это лесные ресурсы. Также было дано обещание, что лесной рынок в Украине будет работать прозрачно.

В ответ на этот амбициозный план среди экспертов лесной отрасли и экологов нашлось много скептиков, назвавших идею Зеленского юношеским максимализмом и популизмом.

В правительстве, однако, закономерно придерживаются другого мнения.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский считает инициативу президента о высадке миллиарда деревьев за три года трудновыполнимой, но реалистичной.

«Да, это сложная задача, нам будет сложно ее выполнить, но я уверен, что на пути выполнения этой задачи мы сможем убедить скептиков, что такая задача выполнима», – сказал он.

Стахановские темпы посадки

Чтобы посадить в Украине миллиард деревьев за три года, нужно в день сажать по миллиону деревьев, а то и по два – ведь благоприятное для этого время наступает только несколько недель весной и осенью.

Как объяснил министр Абрамовский, на самом деле сажать планируют не сформировавшиеся молодые деревьев, а сеянцы, то есть, ростки. Очевидно, что это намного дешевле и быстрее, поэтому вложиться в три года кажется более-менее реальным.

«Уже неоднократно проводились акции по высадке в день 1 миллиона деревьев. Сама технология посадки позволяет делать этот процесс очень быстрым. Я сам неоднократно участвовал в таких акциях, и за три часа посадил тысячу деревьев. Это процесс очень быстрый», – добавил Абрамовский.

Для этих масштабных посадок нужно найти свободные участки, которые будут переданы в лесной фонд страны. Выбирать есть из чего: в Украине насчитывается почти 6 миллионов гектаров деградированных непроизводительных земель.

Часть из них можно засеять лесами, которые за несколько десятилетий возродят угодья, и их снова можно будет вернуть в хозяйственный оборот.

Стоимость зеленой мечты

В Минприроды уже подсчитали, что для высадки миллиарда сеянцев в рамках проекта «Зеленая страна» на ближайшие три года потребуется не так уж много – примерно годовой бюджет среднего украинского города.

«По стоимости мы подсчитали, что на три года нужно 2 миллиарда гривень. Большая часть будет предоставлена ​​за счет деятельности государственных лесных хозяйств без привлечения средств из государственного бюджета», – сообщил Абрамовский.

Лесные хозяйства страны действительно начали получать дополнительные доходы после запуска в 2019-2020 годах электронных торгов по продаже древесины.

Только за первый квартал этого года доходы лесхозов от реализации сырья на прозрачных аукционах выросли на 36 процентов по сравнению с первым кварталом прошлого года, а это – плюс два миллиарда гривень.

В Кабмине уверены, что за счет разрушения схем по продаже древесины поступления в госбюджет по итогам года можно будет увеличить в разы.

Итак, допустим, план действий и бюджет у правительства есть. Насколько в действительности целесообразна такая затея в борьбе с глобальными климатическими изменениями?

Опасения экологов

Какой бы благой на первый взгляд ни казалась идея высадки миллиарда деревьев в Украине, экологическое сообщество восприняло ее со скепсисом и даже назвало опасной для окружающей среды.

Экологи также возмущены, что перед публичным запуском проекта «Зеленая страна» Офис президента не проконсультировался с профессионалами.

«Неизвестно, какие виды деревьев будут сажать и в каких регионах. Не все деревья подряд можно высаживать, некоторые виды нельзя перемешивать между собой – это навредит экосистемам, но кто этим интересовался? Посадка лесов – не такое простое дело, как кажется. Это многолетняя работа: некоторые саженцы не приживаются, их необходимо заменять, следить за этим всем», – рассказывает УНИАН эколог Марко Шпик.

Он справедливо считает, что заниматься возобновлением лесов в нашей стране должны не политики, а специалисты. И чиновники должны прислушиваться к мнению профессионалов, особенно в отношении экологических проблем, иначе подобные инициативы можно считать чистым популизмом.

«Конечно, грамотно посаженный миллиард деревьев принесет пользу стране. Например, если заcадить Карпаты соснами, которые там до сих пор нелегально вырубают и продают за границу. Очень хотелось бы, чтобы те два миллиарда гривень, что их хотят потратить на восстановление лесов, не были растрачены на дороги, как это произошло с «ковидными» деньгами в прошлом году», – подчеркнул Шпик.

Турборежим для лесной отрасли

На сегодняшний день примерно 16 процентов территории нашей страны покрыто лесами. Украина занимает девятое место в Европе по площади лесов и седьмое место по запасам древесины.

В Государственном агентстве лесных ресурсов отмечают, что условия для выращивания лесов в Украине крайне неоднородны, поэтому они распространены неравномерно. Но потенциал для развития – огромный.

Сейчас к лесному фонду Украины относятся 10,4 миллиона гектаров, из них 9,6 миллиона гектаров фактически покрыты деревьями и другой растительностью. Программа Зеленского «Зеленая страна» намерена увеличить площадь лесов еще на 1 миллион гектаров.

И это должны быть очень посадки в «турборежиме», которые в разы опережают обычные мероприятия по восстановлению лесного хозяйства.

Для сравнения, в 2020 году лесники и волонтеры высадили 180 млн молодых деревьев по всей Украине, возродив почти 40 тысяч гектаров лесов – причем новых лесов посеяно всего на площади 2 тысячи гектаров.

Согласно плану президента, для достижения цели только осенью 2021 года нужно высадить более 330 миллионов деревьев на площади 100 тысяч гектаров.

Где найти столько свободных рук? Быть может, привлекая чиновников и депутатов?

Кроме того, в Украине насчитывается около полумиллиона гектаров самосейных лесов, спасение которых должно стать первоочередной задачей. Растут они на заброшенных сельхозземлях – пашнях и пастбищах, к лесному фонду не относятся, поэтому закон их не защищает.

«Ситуация парадоксальная: из бюджета выделяются средства для озеленения страны, но, в то же время, уже созданные природой леса уничтожаются. Сохранить самосейный лес намного дешевле, чем вырубить его, и потом тратить средства на залеснение», – рассказал биолог общественной организации «Украинская природоохранная группа» Егор Грынык.

Ситуация осложняется еще и тем, что через несколько недель в Украине заработает рынок земли – и тогда сельхозучастки с лесом могут получить новых владельцев, которые смогут безнаказанно выкорчевывать деревья и использовать землю по целевому назначению.

Украинские реалии

В июне президент Зеленский поручил правительству разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о защите таких лесов, дав старт большой экологической работе.

Однако с 1 июля в стране заработает рынок земли, после чего с 16 июля Верховная Рада уйдет на каникулы. За закон о защите лесов до осени некому будет голосовать. И тогда судьба диких лесов окажется под угрозой.

Еще в этом году в Украине впервые начнут масштабную инвентаризацию земель, которую цивилизованному государству уже давно стоило провести.

Это позволит собрать всю спутниковую и реестровую информацию об украинских лесах. Данные в будущем позволят контролировать площади под лесами и их состояние, незаконные вырубки, а также противоправную приватизацию участков с лесами.

Таковы украинские реалии, что внедрять какую-то природоохранную инициативу у нас любят с громкими заявлениями, впопыхах и позже многих других демократических и экономически развитых государств.

Хочется верить, что новая «зеленая» инициатива президента Зеленского оправдает себя и через три года Украина пополнится множеством чистых и ухоженных лесов, а лесное хозяйство страны забудет о коррупции и незаконных схемах и сможет показать свою эффективность.

Анна Нагорная

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