В прошлом году Украина импортировала морепродуктов на 680 млн долл., из которых треть пришлась на Норвегию.

По итогам 2020 года Украина увеличила зарубежные закупки рыбы на 5,6%, а основным экспортером этой продукции стала Норвегия.

Об этом говорится в сообщении Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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Согласно сообщению, в 2020 году импорт рыбы, ракообразных и моллюсков в Украину составил 680 млн долл., что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что рыба и морепродукты входят в топ-3 основных видов импортируемого продовольствия, при этом Украина закупает преимущественно замороженную, свежую или охлажденную рыбу, рыбное филе и различных ракообразных. Чаще всего – из Европы и Северной Америки.

«Лидирующую позицию по стоимости поставок морепродуктов в нашу страну уже более 15 лет подряд удерживает Норвегия. В 2020 году ее доля осталась наиболее весомой и составила 31,4%», - говорится в сообщении.

Значительно меньше доли в стоимостных объемах поставок рыбы и морепродуктов заняли Исландия (12,5%), США (10,3%), Канада (6,0%), Испания (4,3%), Великобритания (3,6%) и Фарерские острова (3,2%).

Что этому предшествовало

Вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2020 году составил 76,5 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем годом ранее.

С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Великобританией.

По состоянию на 17 марта 2021 года Украина стала крупнейшим экспортером улиток и нишевых продуктов на рынок Великобритании.

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Автор: Анна Нагорная