И тут неурожай: в Украине ощутимо подорожали дыни

Первые ягоды уже появились на украинских рынках.

На рынках Украины подорожали дыни. Так, по сравнению с прошлым годом, желтая ягода выросла в цене в среднем на четверть.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Сейчас партии из южных областей предлагают в среднем по 25-35 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все из-за неблагоприятных погодных условий: холодная весна этого года перенесла урожай дыни на несколько недель позже. Урожай небольшой.

"Сейчас предложение не удовлетворяет до конца спрос, который есть среди украинских потребителей", - подчеркивает издание.

Как ранее сообщалось, что в Украине начали существенно снижаться цены на ранние арбузы, выращенные в южных регионах страны, в том числе и в Херсонской области.

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