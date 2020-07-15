И тут неурожай: в Украине ощутимо подорожали дыни
На рынках Украины подорожали дыни. Так, по сравнению с прошлым годом, желтая ягода выросла в цене в среднем на четверть.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Сейчас партии из южных областей предлагают в среднем по 25-35 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все из-за неблагоприятных погодных условий: холодная весна этого года перенесла урожай дыни на несколько недель позже. Урожай небольшой.
"Сейчас предложение не удовлетворяет до конца спрос, который есть среди украинских потребителей", - подчеркивает издание.
Как ранее сообщалось, что в Украине начали существенно снижаться цены на ранние арбузы, выращенные в южных регионах страны, в том числе и в Херсонской области.
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