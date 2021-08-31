От посадки и до спелости арбуза прошло 85 дней.

На Полтавщине молодая женщина-фермер вырастила арбуз весом 32 килограмма.

Об этом сообщает Kolo.news.

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От посадки и до спелости арбуза прошло 85 дней.

По словам Марии Троцко, которая вырастила великана, чтобы арбуз набрал массу, он должен расти сам, все остальные завязи на стебле нужно удалять.

Хозяйка арбуза не разглашает название сорта, Известно лишь, что он крупноплодный.

Фермер участвует в аграрных конкурсах, поэтому и с этим арбузом мечтает выиграть приз.

Фермер также отмечает, что выращивает бахчевые культуры без применения химических удобрений.

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Автор: Елена Коваленко