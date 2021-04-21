При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%, до 260 млн гл.

Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом, достигнув минимума с 2002 года.

Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

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При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%, до 260 млн гл.

«Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Значение достигло самого низкого зарегистрированного уровня потребления с 2002 года», - говорится в отчете OIV.

По данным организации, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса.

Наиболее значительно употребление вина снизилось в Китае (–17,4%) и ЮАР (–19,4%). Больше всего потребление вина увеличилось в Бразилии (на 18,4%).

Украина и производство вина

За последние 10 лет в Украине снизились вдвое объемы производства вина.

Сейчас отечественное вино производят около 75 компаний.

Площадь украинских виноградников составляет 25 тысяч гектаров.

По состоянию на 22 января 2021 года Украина установила исторический рекорд импорта вина.

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Автор: Елена Коваленко