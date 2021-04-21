Мировое потребление вина в 2020 году снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом, достигнув минимума с 2002 года.
Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
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При этом производство вина в мире в прошлом году по сравнению с 2019 годом выросло на 1%, до 260 млн гл.
«Мировое потребление вина в 2020 году оценивается в 234 млн гектолитров, что на 3% меньше, чем в 2019 году. Значение достигло самого низкого зарегистрированного уровня потребления с 2002 года», - говорится в отчете OIV.
По данным организации, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса.
Наиболее значительно употребление вина снизилось в Китае (–17,4%) и ЮАР (–19,4%). Больше всего потребление вина увеличилось в Бразилии (на 18,4%).
Украина и производство вина
- За последние 10 лет в Украине снизились вдвое объемы производства вина.
- Сейчас отечественное вино производят около 75 компаний.
- Площадь украинских виноградников составляет 25 тысяч гектаров.
- По состоянию на 22 января 2021 года Украина установила исторический рекорд импорта вина.
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