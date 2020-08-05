Минэкономики частично компенсирует аграриям проценты по кредитам

Средства получат 696 предприятий из разных отраслей сельского хозяйства.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение 124,9 млн грн для компенсации сельхозтоваропроизводителям фактически уплаченных процентов за пользование кредитами за январь-июнь 2020 года.

Как сообщила пресс-служба министерства, по состоянию на 5 августа средства направлены в уполномоченные банки, которые, в свою очередь, направят их агропроизводителям.

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Кто получит средства

"Средства получат 696 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки, в том числе осуществляющих деятельность: в отрасли животноводства - 48 предприятий, по другим видам - 650 предприятий (два предприятия осуществляют деятельность как в животноводстве, так и по другим видам)", - говорится в сообщении.

Общий объем кредитов

Общий объем кредитов, привлеченных предприятиями, составляет 5 млрд грн, из них льготных (подлежащих компенсации) – 3,4 млрд грн.

Средние процентные ставки банков, в которых субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.

Поддержка агросектора

В бюджете Украины на 2020 год на программы государственной поддержки аграриев заложено 4 млрд грн. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен - на садоводство и фермерство.

Хронология удешевления кредитов

В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

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