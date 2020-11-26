В среднем каждый аграрий получил около 240 тыс. грн на компенсацию процентов по кредиту.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с начала 2020 года направило аграриям 1 млрд 47 млн грн на удешевление кредитов в сельском хозяйстве.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Тарас Высоцкий.

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По его словам, фактически аграриям направлено 1 млрд 47,7 млн гривен бюджетных средств.

В том числе заемщикам, которые проводят деятельность: в отрасли животноводства - 142,7 млн грн, в других отраслях - 905,0 млн грн.

Всего 4 тыс. 231 аграрий получил компенсацию процентов по кредитам, в том числе в отрасли животноводства - 216, в других отраслях - 4 тыс. 118.

Высоцкий отметил, что в среднем каждый аграрий получил около 240 тыс. грн.

Поддержка аграриев

В бюджете Украины на 2020 год на программы государственной поддержки аграриев заложено 4 млрд грн. Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен - на садоводство и фермерство.

Распределение средств

В ноябре 2019 года министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил о том, что украинцы смогут брать гривневые кредиты под покупку земли по ставке 3-5% после принятия закона о рынке земли.

30 января 2020 года заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что государственная программа по удешевлению кредитов для аграриев в 2020 году бюджетом в 1,2 миллиарда гривень будет работать по трем направлениям, одним из которых будет компенсация процентов по кредитам на покупку сельхозземель.

В феврале 2020 года Кабинет министров принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен был упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

В июне министерство утвердило новое распределение средств в размере 104,5 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в декабре 2019 года и январе–мае 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 3 августа утвердило распределение средств в размере 124,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования АПК за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь–июнь 2020 года.

6 августа 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины утвердило перечисление 47 млн грн компенсации аграрным производителям за покупку отечественной сельскохозяйственной техники и оборудования.

По состоянию на 2 ноября 2020 года Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение средств в размере 122,8 млн грн сельхозпроизводителям, которые приобрели технику и оборудование отечественного производства в текущем году.

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Автор: Анна Нагорная