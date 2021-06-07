Правительство намерено провести консервацию деградированных сельхозземель для их дальнейшего восстановления.

Две трети территории Украины фактически расположены в зоне рискованного земледелия, причем юг страны с каждым годом становится все более неподходящим для сельского хозяйства.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экология", сообщает пресс-служба министерства.

"Или мы переоснащаемся и отвечаем современным вызовам экологических угроз, или сельское хозяйство Украины будет терять свои лидерские позиции. Сегодня 2/3 нашей территории фактически расположены в зоне рискованного земледелия. Критическими точками на протяжении последних лет для нас являются июль и август. В прошлом году в некоторых областях в течение четырех календарных месяцев вообще не было осадков", - сказал он.

Министр подчеркнул, что юг Украины с каждым годом становится все более рискованной зоной земледелия. Кроме того, он констатировал значительную деградацию земель: в первую очередь речь идет о водной эрозии.

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"Сегодня более 6 млн га земель сельскохозяйственного назначения нуждаются в консервации. Если мы не отработаем механизм, мы потеряем большое количество плодородных земель. В законе 2194 он прописан, и в ближайшие три месяца Кабинет министров Украины примет соответствующее постановление. Будет происходить консервация земли на основе анализа почв, спутникового мониторинга. Вся информация будет отображаться в нашем геопортале открытых данных", - сказал Лещенко.

Министр отметил, что в борьбе с глобальными климатическими изменениями Минагрополитики реагирует такими инструментами: точное и бережное земледелие - для повышения урожайности и оптимизации использования ресурсов, их экономии; выведение из оборота деградированных земель путем их консервации для восстановления истощенных почв путем защелачивания, посадки лесов или ренатурализации; восстановление оросительных систем с целью сохранения и рационального использования запасов влаги в почвах.

Кроме того, по словам Лещенко, аграриям нужно отходить от классической технологии вспашки и переходить на энергосберегающие технологии, которые предусматривают минимальное прохождение по полю, концентрацию микроорганизмов в почве, уменьшение расхода топлива и химических препаратов.

"Аграрии, которые не перестраиваются под современные технологии возделывания, становятся неконкурентными", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров создал Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства. Ведомству для нужд орошения передадут Северо-Крымский канал, ранее использовавшийся для поставок воды на полуостров.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины при поддержке Европейского банка реконструкции и развития запускает пилотный проект по орошению сельскохозяйственных земель на юге страны.

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Автор: Анна Нагорная