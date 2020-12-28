Кабинет министров на сегодняшнем заседании отменил решение, согласно которому Министерство аграрной политики и продовольствия Украины было присоединено к Министерству экономического развития и торговли.
По словам главы Минэкономики Игоря Петрашко, сегодняшнее решение необходимо для создания нового Министерства аграрной политики.
"Проектом постановления предлагается отменить решение о реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия Украины путём присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это по сути даёт старт созданию нового Министерства аграрной политики", - сказал он.
Читайте такжеНовый министр агрополитики рассказал о приоритетах работы в должности
Воссоздание Министерства аграрной политики
- В конце августа 2019 года Министерство аграрной политики и продовольствия было объединено с Министерством экономического развития и торговли в одну структуру - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
- 6 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о намерении новоизбранного Кабинета министров создать отдельное Министерство агропромышленного комплекса, а также отдельную должность для члена правительства, который будет заниматься развитием промышленности.
- 17 декабря Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram