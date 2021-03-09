Министерство природных ресурсов начинает процесс «перезагрузки» водной политики и Госводагентства.

Государственное агентство водных ресурсов передаст восстановленному Министерству аграрной политики и продовольствия функции орошения и осушения земель.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которой подчиняется Госводагентство.

Читайте такжеЗемельная реформа в Украине близится к завершению - Минагрополитики

"Минприроды начинает процесс «перезагрузки» водной политики и Госводагентства. Новая концепция развития усилит водный менеджмент и сделает его нацеленным на достижение экологических целей, улучшение состояния вод и противопаводковую защиту", - цитирует пресс-служба министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Отмечается, что теперь Госводагентство избавится от несвойственных для него функций и станет полностью ориентированным на внедрение водной политики по интегрированному принципу с применением климатически устойчивых подходов к управлению водными ресурсами.

«Орошение и осушение - функции, которые являются важными для обеспечения продовольственной безопасности страны, перейдут в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины», - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Госводагентство будет утверждать правила и регулировать режимы работы водохранилищ, водоемов и использования водных ресурсов в условиях климатических изменений и маловодия. Для уменьшения негативных последствий наводнений и управления рисками затопления агентство будет внедрять противопаводковую защиту.

«Наконец, водный менеджмент станет эффективным. Водная политика будет формироваться на принципах Водной рамочной директивы ЕС», - отметили в министерстве.

Что этому предшествовало

В конце февраля Кабинет министров передал в подчинение восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственное агентство рыбного хозяйства.

28 декабря 2020 года Кабинет министров принял решение, необходимое для воссоздания Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого, 17 декабря, Верховная Рада назначила экс-главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина