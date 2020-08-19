Мясо - значит птица: украинцы едят все больше курицы

Причиной этого стала низкая, по сравнению с другими видами мяса, цена курятины.

Фермеры сообщают, что украинцы активно потребляют мясо птицы.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Мировые объемы потребления этого мяса растут уже несколько лет подряд. Среди самых весомых причин такой тенденции - невысокая стоимость и низкое содержание жиров. В среднем за год каждый украинец съедает 45 килограммов мяса, из которых большая часть - это птица. Впрочем, это вдвое меньше, чем в странах-мировых лидеров по потреблению этого вида мяса ", - отметили в студии.

В частности, каждый американец употребляет 58 килограммов курицы или индейки в год, а на каждого малазийца приходится 63 килограмма.

Ранее сообщалось, что Украина за первое полугодие 2020 экспортировала на 12,2% меньше мяса, чем в прошлом году.

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Автор: УНИАН