Из-за карантина Украина сократила экспорт мяса до пятилетнего минимума

Украина в январе-июне сократила экспорт мясной продукции на 12%.

Украина в первом полугодии 2020 года сократила экспорт мясной продукции до 319 млн долл., что на 12% меньше, чем в январе-июне прошлого года, и является минимумом за последние пять лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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Последствия коронавируса

"Это первый отрицательный результат за последние пять лет. Начиная с 2015 года, благодаря настойчивой широкой географической диверсификации и закреплении на многих рынках сбыта после потери российского, сохранялась положительная тенденция увеличения объемов экспорта мяса и субпродуктов. Введение карантинных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, негативно повлияло на экспорт этого вида агропродукции", - отмечается в сообщении.

Кто покупает

Согласно сообщению, за шесть месяцев 2020 года больше всех продукции мясной группы закупили Саудовская Аравия (15,0%), Нидерланды (14,2%), Объединенные Арабские Эмираты (11,1%), Беларусь (6,3%), Азербайджан (5,8%), Ирак (4,6%) и Казахстан (4,5%).

Основной продукт

Отмечается, что основным продуктом в экспорте мясной группы остается мясо птицы. Валютные поступления от продажи украинского мяса птицы сократились на 12%, составив 271 млн долл.

Прогноз

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Украина в ближайшие 10 лет увеличит производство курятины на 20% – до 1,5 млн тонн, на фоне роста производства мяса в мире. Экспорт курятины из Украины за 10 лет может вырасти до 1 млрд долл. в год в денежном выражении.

Хронология событий

По данным Государственной службы статистики, производство мяса в Украине в январе-апреле 2020 года выросло на 1,7%, яиц – сократилось на 0,6%.

Украина за четыре месяца 2020 года увеличила импорт курятины до 16,1 миллиона долларов, что на 46,7% больше, чем в январе-апреле прошлого года (10,9 миллиона долларов).

Украина за пять месяцев 2020 года сократила экспорт курятины до 223,5 миллиона долларов, что на 27% меньше, чем в январе-мае прошлого года.

В июне 2020 года Украина сократила экспорт курятины на четверть, а в рейтинг экспортеров вошла Великобритания, покинувшая ЕС.

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