По словам эксперта из 20,9 млн тонн подсолнечного масла на международном рынке примерно 6,7 млн тонн в маркетинговом году 2019/2020 пришлось на Украину.

Украина является одним из основных мировых производителей растительного масла, однако в Украине цены на подсолнечное масло отечественного производства в два раза выше, чем в других странах.

Об этом в соцсети Facebook сообщил экономист Алексей Кущ.

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"Социальные сети в Украине наконец увидели то, о чем мы пишем уже несколько месяцев: удивительную разницу между ценами на подсолнечное масло в зарубежных супермаркетах и украинских", - написал экономист.

По словам эксперта из 20,9 млн тонн подсолнечного масла на международном рынке примерно 6,7 млн тонн в маркетинговом году 2019/2020 пришлось на Украину.

"Наша страна – номер один среди мировых производителей, хотя нам на пятки и наступает РФ (доля россиян - 5,8 млн тонн). Суммарно на две указанные страны приходится почти 60% мирового рынка. При этом объемы переработки в Украине существенно превышают внутренние потребности: из указанных 6,7 млн тонн сами украинцы в лучшем случае потребляют за год всего 0,4 млн", - отметил эксперт.

По словам экономиста, сейчас за условный литр подсолнечного масла в крупном опте на экспорт можно получить примерно один доллар за литр (то есть 27-28 грн), а при продаже на внутреннем рынке в розницу – целых два доллара (более 50 грн за литр).

"Существуют законы рынка, когда розница всегда дороже оптовой партии как за счет фактора объема продаж, так и по причине стоимости упаковки и дистрибьюции. Но это не может объяснить разницу в цене в два раза, должны быть системные факторы, которые и формируют указанный выше зазор", - отметил эксперт.

По словам экономиста, украинские торговые сети формируют свой профицит не столько за счет роста объемов продаж, как с помощью торговой наценки.

"Объясняется это низким платежеспособным спросом населения и фактором так называемых "товаров Гиффена". Простыми словами, снизив цену и торговую маржу до минимума, торговые сети не компенсируют потери ростом объемов проданного товара. Поэтому лучше продавать меньше, но дороже: кому надо, тот купит даже переплачивая. И украинцы переплачивают, покупая несколько бутылок подсолнечного масла в месяц. Фактор "товара Гиффена" означает, что есть группа социальных товаров, спрос на которые растет при увеличении цены, хоть это и звучит на первый взгляд парадоксально", - отметил экономист.

По словам эксперта, если люди ожидают рост цен, они запасаются впрок даже по завышенным ценам.

"А крупные компании на рынке этим активно пользуются, вступая в олигопольный сговор для получения сверхприбыли при полном попустительстве антимонопольного комитета. Но есть и стратегический фактор – налоговые стимулы", - отметил экономист.

"На экспорте подсолнечного масла мы зарабатываем миллиарды долларов, в то же время при продаже на внешних рынках семечки получали бы в 3-4 раза меньше", - отметил экономист

По его словам, при резком росте экспортных закупочных цен на семена подсолнечника срабатывает защитный пошлинный механизм, и экспортер отдает государству в виде пошлины 70% роста цены, что делает экспорт "семечки" невыгодным.

Как отметил эксперт, в Украине системы заградительных пошлин на вывоз сырья нет, поэтому многие маслоэкстракционные заводы в Украине в этом году остановились на ремонт – именно по причине дефицита сырья.

"Схема возмещения НДС за счет государства по экспорту сырья и полуфабрикатов приводит к тому, что цена на внутреннюю партию товара всегда будет выше, чем на аналогичную экспортную (на размер упомянутого НДС)", - отметил экономист.

"Сама же "копилка" налога на добавленную стоимость, из которой и черпают деньги на возмещение, формируется всеми нами – конечными потребителями товаров и услуг. Все мы скидываемся в "общак" под названием бюджет, контролируемый властью, чтобы бутылка масла в чешском супермаркете стоила в полтора раза дешевле, чем в украинском", - отметил эксперт.

"При этом те же самые украинские торговые сети, которые впаривают нам масло по 50 грн, на схемах с "нетипичным экспортом" масла и семечки минимизируют свое налогообложение на миллиарды гривен в год", - отметил экономист.

Цены на масло в Украине

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

Украинское масло в Чехии:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 гривень. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 гривень.

Сравнительные цены в Польше и Украине:

Согласно исследованиям, опубликованным общественной организацией "Экономический дискуссионный клуб", разница в цене в польских и украинских супермаркетах составляет от 60-100%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко