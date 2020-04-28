За нарушение – закрытие на неделю: в Минздраве рассказали, как будут работать рынки
10:55, 28 апреля 2020Агро
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Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее, чем через семь дней после нарушения.
Иллюстрация / REUTERS
Правительство открывает работу рынков с совершенно другими подходами к соблюдению там средств безопасности.
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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.
«Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ежедневно будет выдаваться разрешение на закрытие или открытие рынков», – пояснил он.
Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее, чем через семь дней после нарушения.
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.
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