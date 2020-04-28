За нарушение – закрытие на неделю: в Минздраве рассказали, как будут работать рынки

Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее, чем через семь дней после нарушения.

Правительство открывает работу рынков с совершенно другими подходами к соблюдению там средств безопасности.

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Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

«Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и ежедневно будет выдаваться разрешение на закрытие или открытие рынков», – пояснил он.

Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее, чем через семь дней после нарушения.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что при условии соблюдения всех правил безопасности продовольственные рынки смогут возобновить работу с 1 мая.