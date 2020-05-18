Сегодня в Украине заработало госрегулирование цен: что изменилось

Государственное регулирование цен будет действовать только во время правительственного карантина.

Сегодня в Украине вступает в действие постановление Кабинета министров №341, опубликованное в "Урядовом курьере" десятью днями раннее, которое вводит государственное регулирование цен на социально значимые продукты, средства защиты, антисептики и фармпрепараты.

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Как сказано в тексте постановления, регулирование будет осуществляться путем декларирования изменения розничных цен на данные товары.

В перечень социально значимых продуктов вошли: вода минеральная без газа, птица (тушка куриная), яйца куриные категории С1, хлеб ржано-пшеничный, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), крупа гречневая, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, масло сливочное жирностью 72,5%, макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта).

Кроме того, в перечень вошли антисептики и дезинфицирующие средства – хлоргексидин, этанол, повидон йода, средство на спиртовой основе для протирания рук, хлорсодержащие и другие препараты для дезинфекции поверхностей, хлороксиленол; карманный спиртосодержащий антисептик для рук; дезинфицирующие средства для обработки рук и кожи, а также поверхностей; моюще-дезинфецирующие средства для стирки, инструментов и оборудования.

Также перечень товаров, подлежащих госрегулированию, включены двадцать наименований средств индивидуальной защиты, среди которых медицинские маски, рукавички, костюмы, защитные очки, респираторы FFP2 и FFP3, бахилы, фильтры для масок и так далее.

Декларация применяется в случае, если цены на указанные товары изменились на 15% и больше в течение месяца до начала действия принятого постановления, на 10-15% – за две недели до начала действия, на 5-10% – за три дня до начала действия инициативы правительства.