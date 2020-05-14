Кабмин расширил компенсацию кредитов на всех аграриев

На программу компенсации кредитов для аграриев в 2020 году выделено 1,2 миллиарда гривень

Кабинет министров расширил перечень предпринимателей из сферы сельского хозяйства, которые могут получать компенсации процентов по кредитам по программе государственной поддержки.

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Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 13 мая.

Как указано в пояснительной записке к постановлению, участниками программы компенсации кредитов могут быть любые субъекты хозяйствования в сфере АПК, хотя ранее эта программа была доступна только для физических и юридических лиц, задействованных в сфере животноводства, или предприятий с доходом до 20 миллионов гривень.

"Правительство понимает, что в условиях коронакризиса украинские аграрии нуждаются в дополнительной финансовой помощи, в частности, для проведения весенне-полевых работ. На сегодняшнем заседании Кабмина расширили круг предпринимателей АПК, которые смогут получать частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным кредитам", - написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

По его словам, это решение уменьшит финансовую нагрузку на агропредприятия, которые смогут снизить стоимость реализованной продукции за счет снижения затрат.

Премьер добавил, что на эти цели предусмотрено 1,2 миллиарда гривень бюджетных средств.

Как сообщал УНИАН, правительство полностью сохранило сумму государственной поддержки аграриев на 2020 год в размере 4 миллиарда гривень после внесения в бюджет изменений, необходимых для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривень - на садоводство и фермерство.