Баланс недели: приближение нового локдауна, укрепление гривни и рекордные цены на газ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом ряд областей Украины оказался в шаге от введения локдауна, цены на газ в Европе били рекорд за рекордом, а гривня вновь укрепилась по отношению к доллару и евро – таковы основные экономические новости уходящей недели.

Уходящая неделя ознаменовалась множеством политических и экономических событий – громкой отставкой спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, аномальным ростом цен на газ на европейском рынке (как раз накануне отопительного сезона в Украине), а также ухудшением эпидемической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и разговорами о скором локдауне.

К завершению первой рабочей недели октября в нашей стране было зафиксировано более 16 тысяч новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни по сравнению с 12 тысячами в первые дни месяца.

Лидеры по числу заболевших - Одесская, Днепропетровская и Львовская области. В последний раз такое существенное число заболевших фиксировалось до начала массовой вакцинации весной этого года.

На сегодняшний день прививки от COVID-19 получили почти 7,5 миллиона украинцев, более 6 миллионов вакцинировались двумя дозами. Но пока этого мало, чтобы полностью остановить пандемию в стране.

Приближение "красной" зоны

Осеннее похолодание, как и прогнозировали врачи и эксперты, добавило к обострению пандемии коронавируса еще и всплеск заболеваний ОРВИ, и наученные горьким опытом украинцы заговорили о возможном новом локдауне.

По данным Министерства здравоохранения, на сегодняшний день показатели распространения COVID-19 отвечают "оранжевому" уровню эпидемической опасности в 13 областях Украины, а именно: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черниговской.

Это означает, что какие-то из них вскоре могут перейти в "красную" зону, где будет введен локдаун, о чем предупредил на уходящей неделе премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100 процентов работников заведения и 100 процентов посетителей полностью вакцинированы. Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно", – подчеркнул Шмыгаль.

И если для наемных работников вакцинация пока добровольная, то для чиновников и работников сферы образования она уже стала обязательной. Соответствующий приказ на уходящей неделе выдал Минздрав. Он вступит в силу через месяц, и за это время персонал школ, детских садов, университетов, а также работники органов исполнительной власти и госадминистраций должны вакцинироваться – иначе будут отстранены от работы.

Рекордные цены на газ

На уходящей неделе Европу трясло от аномальных цен на голубое топливо. Стоимость газа в четверг почти достигла отметки 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, что является абсолютным рекордом. Впоследствии цена несколько снизилась, но продолжает держаться на заоблачном уровне. Среди основных причин эксперты называют низкие запасы газа в хранилищах, слабые темпы закачки и интриги путинской России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что все происходит из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу через украинскую ГТС, добиваясь запуска трубопровода "Северный поток-2". Тем не менее, глава правительства заверил, что наша страна готова к отопительному сезону.

"У нас в газохранилищах почти 19 миллиардов кубических метров газа (из возможных 31 млрд, - УНИАН), и этого будет достаточно, чтобы пройти зиму… Вся страна будет с теплом", – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Для сравнения: к началу прошлого отопительного сезона Украина накопила в хранилищах 28 млрд кубометров газа.

Тревоги добавляет и тот факт, что не все топливо в хранилищах принадлежит госхолдингу "Нафтогаз Украины", а также и то, что госкомпания "Укртрансгаз" 4 октября прекратила закачку газа в ПХГ. Сможет ли страна закупить голубое топливо впрок до зимы – остается под вопросом.

Чиновники уверяют, что украинцам пока не стоит переживать: до конца отопительного сезона они будут платить за газ по фиксированному тарифу, который в зависимости от поставщика колеблется по регионам от 7,9 до 13,5 гривен за кубометр. Немало, но на фоне рыночных 30-40 гривен за куб – это мизер.

Но для частных компаний и промышленности таких "бонусов", увы, нет. Высокие тарифы на газ могут привести к подорожанию товаров и основных продуктов питания, о чем на уходящей неделе предупредили производители.

"Подорожание газа в семь раз по сравнению с ценами предыдущего года и удвоение стоимости электроэнергии, очевидно, приведет к увеличению их доли в себестоимости хлеба. С учетом прочих факторов, это обернется подорожанием хлеба на 10-25 процентов", - отметили во Всеукраинской ассоциации пекарей.

Стоит отметить, что в текущем году потребительская инфляция в Украине и так превысила 10 процентов.

Укрепление гривни и рост цен

На протяжении уходящей недели национальная валюта демонстрировала уверенный рост. В понедельник курс гривни к доллару в обменных пунктах столицы держался на уровне 26,70 грн/долл., к евро – 31,00 грн/евро. А уже к пятнице гривня неплохо укрепилась – по отношению к доллару до 26,45 грн/долл, к евро – до 30,60 грн/євро.

Это стало возможным благодаря активизации нерезидентов на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Активизация нерезидентов на рынке ОВГЗ добавила предложения валюты на рынке и подтолкнула курс гривни к очередному укреплению", – объясняют аналитики группы ICU.

Также на уходящей неделе Госстат обнародовал данные об уровне инфляции в Украине.

Так, потребительская инфляция в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Между тем, инфляция на потребительском рынке в сентябре по сравнению с августом 2021 года выросла на 1,2%. С начала года, за январь-сентябрь, инфляция составила 7,5%.

Сообщил Госстат и о ценах на продукты. Так, цены на сахар и подсолнечное масло в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7%, соответственно. Цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%. В то же время, фрукты подешевели на 3,5%, а овощи стали дороже на 1,7%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 25,1% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 68,6% и электроэнергии на 36,6%. Цены на транспорт выросли на 10,8%, в первую очередь, вследствие подорожания топлива и масел на 31,2%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте - на 14,9%, железнодорожном – 11,3%.

Кроме этого, в сентябре на 16,9% повысились цены на образовательные услуги, на 7,4% - услуги ресторанов и отелей. В сфере здравоохранения цены выросли на 5,5%.

На будущей неделе ряд регионов Украины даст старт новому отопительному сезону. С понедельника, 11 октября, тепло в дома и общественные учреждения подадут во Львове, а за ним подтянутся и другие города.

Также на следующей неделе украинцев ждут длинные выходные – в четверг, 14 октября, отмечается День защитников и защитниц Украины и одновременно православный праздник Покрова. Следующая за ним пятница также будет выходной.

Погода в эти дни, в основном, будет солнечной, хотя в середине недели ожидаются небольшие дожди в центре и на западе страны.

Аграрии продолжат уборку зерновых и масличных культур, урожай которых в этом году может побить абсолютный рекорд. Однако, увеличение предложения продуктов питания на рынке из-за астрономических цен на энергоносители может так и не привести к снижению цен на них.

Остается надеяться, что энергетический шторм не будет длительным и европейские страны скоро найдут эффективное решение - как согласовать развитие своей энергетической системы с экологическими вызовами.

Анна Нагорная

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