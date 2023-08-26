США видят "жизнеспособные маршруты" для агроэкспорта из Украины после выхода РФ из зерновой сделки.

США видят жизнеспособные маршруты для экспорта украинского зерна после выхода России из зерновой сделки, и считают реальным восстановление экспорта на довоенном уровне в течение следующих месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из американских чиновников.

"Я думаю, что мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты через территориальные воды Украины и по суше, и мы стремимся... в течение следующих нескольких месяцев вернуться к экспорту из Украины на довоенном уровне", - заявил чиновник.

Альтернативный маршрут для агроэкспорта после срыва зернового соглашения

После того, как Россия в июле в односторонеем порядке вышла из "зернового соглашения", президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что экспорт продовольствия будут продолжать без участия страны-агрессора.

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При этом Кремль пригрозил, что будет считать угрозой каждое судно, которое будет следовать в украинские порты, потому что они якобы "могут перевозить оружие".

Позже ВМС ВСУ заявили об открытии временного маршрута, которым могут воспользоваться гражданские корабли, в частности те, которые находятся в портах Большой Одессы. 16 августа из Одесского порта вышел первый контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) и 21 августа он успешно прибыл в Стамбул.

Сегодня из Одесского порта вышло второе иностранное гражданское судно, которое находилось в Украине с конца февраля 2022 года - балкер PRIMUS (флаг Либерия).

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