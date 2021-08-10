В корпорации сравнили покупку элитных иномарок с закупкой канцелярии.

В Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ) объяснили покупку четырех элитных автомобилей марки "Тойота" производственной необходимостью.

Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Читайте такжеВ Украине запустили новую программу помощи аграриям

"...В состав АО "ГПЗКУ" входит 53 филиала, представленных в 22-х областях Украины. Поэтому обновление транспортных средств является такой же производственной необходимостью, как оргтехника и канцелярские принадлежности", – говорится в сообщении.

Ранее одно из украинских СМИ опубликовало приказы, якобы подписанные руководителем ГПЗКУ Андреем Власенко, о покупке четырех новых иномарок.

В частности, речь идет о покупке Toyota Camry Prestige 2021 года директору Староконстантиновского элеватора, Toyota Camry Hybrid Prestige+ 2021 года – директору Одесского зернового элеватора, а также двух внедорожников Toyota Rav4 2021 года руководителю Великолепетихского элеватора.

ГПЗКУ: что необходимо знать

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) - вертикально интегрированная компания, которая проводит весь цикл работ с зерновыми и продуктами их переработки: от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входят более 50 филиалов в более чем 20 регионах страны, их общая рабочая емкость составляет 3,75 млн тонн сельхозкультур.

В конце июля суд избрал меру пресечения бывшему руководителю филиала ГПЗКУ, который подозревается в завладении зерном более чем на 14,7 млн грн.

Автор: Анна Нагорная