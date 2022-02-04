Больше всего в цене выросла белокочанная капуста.

За последние две недели в Украине выросли цены на ряд пищевых продуктов.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Как и 2 недели назад, рекордсменом по темпам роста цены стала белокочанная капуста, которая подорожала за данный период на 11% и в среднем сейчас стоит около 21,59 грн/кг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подорожание капусты произошло из-за уменьшения собственного производства и возможность продавать ее в соседние страны по более высоким ценам, чем на отечественном рынке. Также увеличение стоимости энергоресурсов для хранения капусты и сезонный фактор дополнительно способствовали дальнейшему росту ее цены.

Из-за фактора сезонности и увеличения затрат на хранение продукции за две последние недели росли средние цены на полках супермаркетов на: морковь (+10% до 14,70 грн/кг), лук (+7% до 15,40 грн/кг), свеклу (+7% до 16,40 грн/кг) и картофель (+5% до 9,14 грн/кг).

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Растет в цене и сливочное масло. По состоянию на 3 февраля упаковку сливочного масла весом 200 г можно приобрести за 54,46 грн/кг, что на 7% превышает цену 2 недели назад.

"Такая тенденция обусловлена целым рядом факторов: уменьшение производства сливочного масла в Украине, рост цены на масло в Европейском Союзе (основной импортер данного продукта в Украину), рост в цене сырья для выработки масла (молока) и других составляющих себестоимости", - подчеркнули эксперты.

По их словам, с началом нового года начала расти в цене и говядина. Если цены на свинину и мясо птицы росли постепенно, то сейчас и цены на говядину пошли вверх.

"За последние 2 недели средняя цена на говядину выросла на 6% и по состоянию на 3 февраля 2022 года стоит 205,38 грн/кг. В Украине продолжают уменьшаться объемы производства говядины, и по результатам 2021 года такое сокращение составило 10%. Уменьшение предложения на рынке и рост составляющих себестоимости, что сейчас наблюдается практически по всем статьям, неизбежно приводит к росту цены", - проанализировали в УКАБ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в декабре 2021 года в годовом выражении по сравнению с декабрем 2020 года составила 10,0%.

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