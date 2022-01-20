Основные экспортеры говядины в Украину - Австрия, Литва, Польша, США.

За 2021 год Украина увеличила импорт говядины на 34% - до 2,78 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"Несмотря на то, что украинцы отдают предпочтение более дешевым видам мяса (курятина, свинина), внешняя торговля говядиной значительно возросла в 2021 году", - говорится в сообщении.

Мороженого мяса Украина закупила 1,94 тыс. тонн (70% от общих поставок). Свежее и охлажденное мясо составляло 0,84 тыс. тонн.

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Основные экспортеры говядины в нашу страну - Австрия (1 148 тонн), Литва (534 тонны), Польша (237 тонн), США (182 тонны).

Вместе с тем, отечественные скотоводы увеличили объемы продажи говядины за рубеж.

"Несмотря на тяжелое положение в отечественном скотоводстве, украинские экспортеры отправили в другие страны 27,55 тыс. тонн мяса, что на 11% больше, чем в прошлом году. Стоит заметить, что 99% поставок происходило исключительно в мороженом виде. Для сравнения, поставки в 2020 году имели соотношение 92% мороженого и 8% охлажденного, а в 2019 году - 61% мороженого и 39% охлажденного", - подчеркнули в УКАБ.

Больше всего украинской говядины было продано в Китай – 12,33 тыс. тонн, Беларусь – 3,68 тыс. тонн, Казахстан – 3,10 тыс. тонн, Узбекистан – 2,89 тыс. тонн.

"В целом прошлый год работы на внутреннем рынке для производителей говядины был тяжелым. За счет стремительного роста цен на корма и сокращения поголовья, параллельно поднималась себестоимость продукта, которая еще больше уменьшала спрос в потреблении. Единственным путем в получении хорошей прибыли в 2021 году был экспорт украинской говядины на другие международные рынки, в основном в Китай", - подытожил эксперт УКАБ Максим Гопка.

За прошлый год из Украины было экспортировано агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долл., что составляет 41% общеукраинского экспорта.

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