За 2021 год Украина увеличила импорт говядины на 34% - до 2,78 тыс. тонн.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).
"Несмотря на то, что украинцы отдают предпочтение более дешевым видам мяса (курятина, свинина), внешняя торговля говядиной значительно возросла в 2021 году", - говорится в сообщении.
Мороженого мяса Украина закупила 1,94 тыс. тонн (70% от общих поставок). Свежее и охлажденное мясо составляло 0,84 тыс. тонн.
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Основные экспортеры говядины в нашу страну - Австрия (1 148 тонн), Литва (534 тонны), Польша (237 тонн), США (182 тонны).
Вместе с тем, отечественные скотоводы увеличили объемы продажи говядины за рубеж.
"Несмотря на тяжелое положение в отечественном скотоводстве, украинские экспортеры отправили в другие страны 27,55 тыс. тонн мяса, что на 11% больше, чем в прошлом году. Стоит заметить, что 99% поставок происходило исключительно в мороженом виде. Для сравнения, поставки в 2020 году имели соотношение 92% мороженого и 8% охлажденного, а в 2019 году - 61% мороженого и 39% охлажденного", - подчеркнули в УКАБ.
Больше всего украинской говядины было продано в Китай – 12,33 тыс. тонн, Беларусь – 3,68 тыс. тонн, Казахстан – 3,10 тыс. тонн, Узбекистан – 2,89 тыс. тонн.
"В целом прошлый год работы на внутреннем рынке для производителей говядины был тяжелым. За счет стремительного роста цен на корма и сокращения поголовья, параллельно поднималась себестоимость продукта, которая еще больше уменьшала спрос в потреблении. Единственным путем в получении хорошей прибыли в 2021 году был экспорт украинской говядины на другие международные рынки, в основном в Китай", - подытожил эксперт УКАБ Максим Гопка.
За прошлый год из Украины было экспортировано агропродукции на общую сумму 27,8 млрд долл., что составляет 41% общеукраинского экспорта.
Цены на мясо в Украине
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
- По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.
- По состоянию на 14 января 2022 года средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.