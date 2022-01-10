Инфляция с начала 2021 года составляет 10%.

Потребительская инфляция в Украине в декабре в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%.

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С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10%.

Рост цен на продукты в Украине: