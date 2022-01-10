С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10% / Фото УНИАН Владимир Гонтар
Потребительская инфляция в Украине в декабре в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2020 года - составила 10,0%, замедлившись с 10,3% в ноябре.
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке в декабре по сравнению с ноябрем 2021 года составила 0,6%.
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С начала 2021 года, за январь-декабрь, инфляция составила 10%.
Рост цен на продукты в Украине:
- Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.
- В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.
- Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.
- К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.
- По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года составляла 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.
- Эксперты прогнозировали, что до конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн.
- По словам эксперта к новогодним праздникам стоимость яиц может достичь 38-40 гривень за десяток.