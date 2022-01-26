12 января 2022 года Кабмин ввел государственное регулирование цен на ряд продуктов.

Госрегулирование цен нанесет серьезный вред украинской экономике, но не сможет остановить рост цен на продукты питания.

Такое мнение, как говорится в материале УНИАН, высказал экономический эксперт Сергей Саливон.

Эксперт отметил, что решение правительства не приведёт к ожидаемому результату, а лишь навредит национальной экономике. По его словам, в Украине отсутствует закон о торговых сетях или торговле, который бы регулировал отношения поставщика продуктов и непосредственного продавца. В итоге формально решение правительства будет соблюдаться, но цены на продукты продолжат расти.

"Торговые сети легко выкручивают руки производителям с помощью разных механизмов, типа отсрочки платежа в 90-120 дней, бонусами, расположением на полках. Они просто будут закладывать ещё большие реверсные платежи, вынуждая тем самым самих поставщиков повышать оптовую цену. Они будут якобы этих 10 процентов придерживаться. Но сама оптовая цена будет расти, соответственно, будет расти цена в рознице", - отметил эксперт.

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Саливон напомнил, что в конце прошлого года Кабмин принял решение до конца апреля ограничить цену на газ для производителей муки, хлеба, молока, курятины и подсолнечного масла.

"Что произошло в начале года? Просто никто не стал поставлять. Она (цена) то не может превышать, но никто не обязан поставлять по этой цене. Условные хлебзаводы и молокозаводы рассчитывали на правительственное постановление, но им пришлось отбирать газ по так называемым небалансам. Они получили в первых числах января по 50 с лишним тысяч за тысячу кубометров", - отметил он.

Госрегулирование цен: