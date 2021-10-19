Украинские производители сыра предупредили о подорожании своей продукции уже в октябре на 5%.

Украинские сыровары поднимут цены на свою продукцию на 5%. Производители объясняют этот шаг необходимостью выживания производства.

Цена на украинский сыр почти всегда была выше, чем в других странах. Теперь он стоит значительно дороже, чем в соседней Беларуси. При этом такая ситуация приводит к тому, что украинцы начинают покупать импортный сыр, который стоит дешевле.

В частности, некоторые крупные операторы в октябре хотят увеличить цену на сыр на 5%. Это означает, что в продаже он будет не дешевле 220 грн за килограмм.

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Ожидается, что производство сыра в Украине будет и в дальнейшем сокращаться. Поскольку украинские производители сыра экспортируют на внешние рынки только 5-6 тыс. тонн товара, при этом нарастить эти показатели вряд ли удасться, а импорт будет только увеличиваться, сообщает ТСН со ссылкой на infagro.com.ua.

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Автор: Виолетта Орлова