Народный депутат Вадим Ивченко договорился о парламентской поддержке новых инвестиционных проектов американских компаний в украинском аграрном комплексе.

27 октября в Вашингтоне состоялась встреча народного депутата, члена аграрного комитета Верховной Рады Украины Вадим Ивченко с руководством профильного аграрного комитета Палаты представителей Конгресса США.

Во время беседы американские и украинские депутаты обсудили аграрные реформы, которые сегодня проводит Украина – в т. ч. открытие рынка земли, а также направления инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Стороны договорились о начале сотрудничества на уровне компаний, которые изъявят желание работать с Украиной.

Во время разговора с бывшим главой Аграрного комитета Палаты представителей Конгресса Колином Петерсоном, который много лет занимал эту должность, Вадим Ивченко договорился о содействии в будущем сотрудничестве с руководителями аграрных компаний, которые изъявят желание работать в Украине.

"Мы договорились, что после подготовки наших предложений, состоится встреча с компаниями, которые имеют намерение и желание инвестировать в аграрный сектор Украины и привнести в него современные аграрные новации. Работаем сейчас над "домашним заданием" и будем продолжать сотрудничество", - подчеркнул Ивченко.

Также Ивченко подчеркнул, что и американская, и украинская стороны исповедуют схожий подход по многим вопросам аграрной и земельной политики.

"Во время разговора с заместителем председателя аграрного комитета Остином Скоттом мы пришли к абсолютному согласию относительно того, что землей должны владеть прежде всего те, кто ее обрабатывает. Я неоднократно с трибуны Верховной Рады призывал парламентариев внести подобные предохранители в закон перед открытием рынка земли. И я рад, что конгрессменами Остин Скотт согласился, что это является справедливой и рациональной моделью распределения земельных ресурсов", - заявил Ивченко.

Как раньше сообщал УНИАН, в ходе своего визита в США Вадим Ивченко провел переговоры о возможности работы в Украине таких ведущих американских корпораций, как Indigo Agriculture (американский агротехнический "единорог", стоимость компании оценивается в 3,5 млрд. долларов), Proton Power (компания занимается преобразования биомассы в синтетическое топливо и электроэнергию), GrainPro (один из лидеров в области "умного" агробизнеса с глобальным присутствием).

Одна из упомянутых компаний – Indigo Agriculture – уже даже презентовала свои разработки в сфере т. н. "углеродного земледелия" на круговом столе в Киеве в сентябре 2021 г. По результатам круглого стола был подписан меморандум о сотрудничестве между европейским филиалом компании - Indigo Agriculture Europe и Национальной академией аграрных наук.

Автор: Григорий Бондарь