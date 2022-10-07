Заметнее всего в денежном измерении подорожал ошеек.

По итогам сентября средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины составила 176,5 грн/кг, что на 15% или на 23,4 грн/кг выше чем месяцем ранее.

Об этом сообщила Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

"Если в начале сентября килограмм свинины стоил 168,9 грн/кг в среднем, то за четыре недели его цена повысилась до 186,7 грн/кг. Весомой причиной такого подорожания стала длительная положительная динамика закупочных цен на свиней убойных кондиций из-за ограниченности внутреннего предложения свинины и активного спроса на нее в течение последних двух месяцев. Так, если в августе средняя цена на живец свиней составляла 64,2 грн/кг, то в сентябре она выросла почти до 70 грн/кг", - отметили аналитики.

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По их подсчетам, больше всего в денежном измерении подорожал ошеек — на 33,8 грн/кг или 19% до 211,3 грн/кг. Охлажденные вырезка и корейка подорожали на 21,5 грн/кг по сравнению со средней ценой предыдущего месяца и их стоимость составила 207,7 и 192,6 грн/кг соответственно. В то же время прирост цен на "бюджетнее" бедро и лопатку по итогам сентября превысил 20%, а средние цены этих частей составили 165,3 грн/кг (+21%) и 163 грн/кг (+23,8%).

Эксперты добавили, что другие виды мяса в сентябре также несколько выросли в цене. Розничная цена говядины и индейки повысилась на 6% (на 18,5 и 9,3 грн/кг соответственно), а курятина подорожала в среднем на 2% (до 114,8 грн/кг).

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков сервиса доставки продуктов Zakaz.ua за полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость свинины увеличилась на 30%.

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