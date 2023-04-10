Также в ведомстве заверили, что после потепления подешевеют и огурцы.

Цены на куриные яйца после Пасхальных праздников снизятся на треть. Об этом сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

По его словам, после Пасхальных праздников цена на куриные яйца начнет снижаться.

"Мы сейчас видим, что это будет от 20 до 40% в зависимости от того, какой будет дальнейшая ситуация на рынке кормов. Пока можно рассчитывать, что минимум на треть они удешевеют", - сказал он.

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В отличие от яиц производство куриного мяса не так сильно пострадало от войны, поэтому, по мнению чиновника, цены на курятину больше не будут расти.

"В ближайшее время также прогнозируется стабильная ситуация, как с точки зрения объемов производства, так и цен. Никаких удорожаний или дефицита не предвидится", - сказал замминистра.

Высоцкий также заверил, что после потепления огурцы не будут стоить сотни гривен, их цена будет измеряться в несколько десятков гривен.

Ценовая ситуация в Украине

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, индекс инфляции в Украине замедлился в феврале до 24,9% в годовом измерении. Больше всего за год подорожали пищевые продукты – на 31,8%. В частности, цены на яйца выросли на 80%, фрукты – на 75%, овощи – на 36%.

Перед Пасхальными праздниками украинские тепличные комбинаты в очередной раз повышают отпускные цены на огурцы. Сейчас украинские тепличники готовы отгружать гладкий огурец не дешевле 115-130 грн/кг, цена на бугорчатый огурец варьируется в пределах 140-160 грн/кг.

За прошлый год стоимость Пасхальной корзины увеличилась на четверть. Традиционный набор на семью из четырех человек обойдется чуть больше 1200 гривен.

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